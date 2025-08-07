Policial é baleado no pescoço e suspeito é procurado por agentes em Paraisópolis, na zona sul de SP

Um policial foi baleado no pescoço em Paraisópolis, comunidade na zona sul de São Paulo, na tarde desta quinta-feira (7). O amigo do atirador fugiu com a arma do PM depois de o homem tê-lo baleado. A ação foi inteiramente gravada por moradores do local. Em resposta, a Polícia Militar de São Paulo enviou oito equipes para as ruas de Paraisópolis, atrás do suspeito. O agente baleado foi levado de helicóptero até o hospital e segue em estado estável.



