Policial é preso após matar marceneiro em confusão na zona sul de São Paulo

A Justiça de São Paulo determinou a prisão preventiva do policial militar Fábio Almeida, acusado de matar Guilherme Santos, um marceneiro de 26 anos. O incidente ocorreu em Parelheiros durante uma abordagem inicial ao policial que havia sido vítima de uma tentativa de assalto. Fábio confundiu Guilherme com um bandido e disparou várias vezes. A defesa tem 10 dias para apresentar sua argumentação.



