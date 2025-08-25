Policial militar é atropelado e morto durante perseguição de moto em São Vicente (SP)

O soldado da Polícia Militar de SP Bruno Eduardo Cordeiro, de 35 anos, foi atropelado durante uma perseguição de moto a um criminoso. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O soldado passou em um farol vermelho atrás do criminoso que ele perseguia, quando um carro colidiu com o agente, que estava em alta velocidade. Bruno era policial havia cerca de 7 anos. O caso foi registrado como homicídio culposo, que se dá quando não há a intenção de matar. As diligências continuam por parte da polícia para tentar identificar o criminoso que fugia do agente.



