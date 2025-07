Policial militar fica ferido após ser atropelado durante perseguição em Osasco (SP)

Um policial militar da Rocam ficou ferido depois de ter sido atropelado durante uma perseguição a um Ford Fiesta branco em Osasco, na Grande São Paulo. As imagens dos circuitos de segurança da rua mostram o carro indo de ré em cima do policial, que cai com ferimentos na perna após o impacto. O PM atendia uma ocorrência de um carro que havia sido roubado em um shopping. A suspeita é que os ocupantes do veículo que derrubou o policial sejam comparsas dos criminosos que roubaram o outro carro no shopping.



