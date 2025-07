Policial militar que matou marceneiro foi reprovado em teste psicológico por falta de equilíbrio

O policial militar Fábio Anderson Pereira de Almeida, envolvido na morte do marceneiro Guilherme Santos na zona sul de São Paulo, foi reprovado em um teste psicológico da Polícia Científica do Paraná em 2023. A avaliação apontou desempenho abaixo do esperado em três de dez características, incluindo níveis muito baixos para trabalho em equipe e baixos para equilíbrio emocional e agressividade controlada. Almeida tentou recorrer à Justiça para contestar o resultado, mas teve o pedido negado.



