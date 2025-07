Policial militar suspeito de agiotagem atira em comerciante durante cobrança de dívida

Em Tatuí (SP), um confronto entre um policial militar e donos de um pet shop resultou na prisão de três pessoas. O PM estava cobrando uma dívida quando um dos sócios do estabelecimento disparou pó de extintor em sua direção. Durante a confusão, o policial atirou na perna do empresário. Duas colombianas também estavam presentes, e uma delas atacou o comerciante com um capacete. O PM, junto com as mulheres, foi preso por extorsão e lesão corporal. Suspeita-se que eles integrem uma quadrilha de agiotas.



