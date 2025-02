Policial morre ao salvar hóspedes durante incêndio em hotel de Alagoas

Em Alagoas, um incêndio no sexto andar de um hotel causou pânico entre os hóspedes. O policial militar de Brasília, Adriano Damásio Lopes, estava de férias e ajudou a evacuar outros hóspedes, inalando muita fumaça. A ação heroica ocorreu enquanto 23 militares do Corpo de Bombeiros atuavam com 8 viaturas no combate às chamas. Apesar dos esforços médicos, Adriano sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.