Policial reage a assalto e troca tiros com criminosos no Jabaquara, zona sul de SP

Dois homens foram baleados durante uma tentativa de roubo de moto no Jabaquara, zona sul de São Paulo . O incidente ocorreu após um idoso de 71 anos ter sido abordado por dois criminosos enquanto chegava para trabalhar em sua empresa. Os ladrões, ao perceberem a presença de um policial à paisana que estava próximo, atiraram contra ele. O policial revidou, atingindo ambos. Um dos criminosos fugiu de moto, enquanto o outro tentou escapar a pé, sequestrando um motorista para alcançar uma comunidade próxima. Ambos foram capturados pela polícia e levados ao hospital sob custódia. O local do crime foi devidamente isolado para investigação.

