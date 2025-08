População cerca policiais ao tentar saquear carga de carne no Rio de Janeiro

Durante uma tentativa de recuperar uma carga de carne saqueada por moradores no Rio de Janeiro, policiais militares foram cercados e não conseguiram conter a multidão. Imagens mostram tensão, empurra-empurra, agressões e até tentativas de abrir o caveirão para pegar as caixas com alimentos. Sem conseguir conter os moradores, os agentes entraram no caveirão e deixaram o local.



