Porta-voz do Corpo de Bombeiros informa que incêndio no Brás foi controlado; focos ainda acontecem

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Capitão Michael Cristo, informou que o fogo que atinge um shopping no Brás já foi controlado, mas focos de incêndio ainda acontecem. Não há chance de propagação das chamas. Um caminhão de inteligência da corporação foi ao local para apoiar os agentes na coordenação dos trabalhos. O combate ao fogo começou nesta quarta (30) por volta das 6h40 e deve se estender por todo o dia. Um vídeo obtido pela RECORD mostra o que pode ter sido um princípio de incêndio em uma das lojas do shopping.