Poupatempo da Saúde: serviço contabiliza 400 mil atendimentos em Santo André, no ABC paulista

O Poupatempo agora também oferece serviços de saúde, pensando em diminuir as filas de espera das unidades de saúde públicas. O serviço começa na Unidade Básica de Saúde onde o paciente já está cadastrado e, depois da avaliação do quadro clínico, ele é encaminhado para a especialidade, dentro do Poupatempo da Saúde. Santo André, no ABC paulista, já comemorou um ano do serviço, que já contabiliza 400 mil atendimentos.



