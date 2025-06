Pré-candidato à presidência da Colômbia baleado na cabeça segue em estado grave de saúde

O pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, segue com o estado de saúde grave após ser baleado na cabeça durante um comício, em Bogotá, capital do país. No boletim médico divulgado, constou que o pré-candidato teve pouca resposta ao tratamento que recebeu. Miguel foi baleado três vezes durante o ato, foi levado às pressas ao hospital e passou por cirurgia. Uma das balas ainda está alojada na cabeça dele. Um adolescente de 14 anos foi preso no local por efetuar os disparos, mas o governo busca saber quem planejou o atentado e oferece cerca de R$ 4 milhões por mais informações. O presidente Gustavo Petro cancelou viagens diplomáticas para acompanhar o caso de perto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!