Prédio antigo no centro de Curitiba (PR) é alvo de relatos de aparições e ruídos estranhos

O Edifício Tijucas, localizado no centro de Curitiba, é célebre por suas histórias misteriosas. Construído há 70 anos sobre um antigo pântano da Santa Casa de Misericórdia, o prédio abriga várias lendas que despertam curiosidade e medo.

Uma das histórias mais conhecidas é a da "mulher de vermelho". Nos anos 60, uma mulher com problemas neurológicos teria se jogado da janela de um dos apartamentos após sofrer surtos frequentes. Desde então, moradores relatam aparições de seu fantasma nos corredores, além de sons estranhos, como fechaduras mexendo e o som de um vestido arrastando-se.

Além disso, o edifício foi palco de outras narrativas sobrenaturais. Um motociclista, morto durante uma confusão policial nos corredores onde carros e motocicletas circulavam, ainda pode ser ouvido acelerando nas madrugadas.

Outra lenda intrigante menciona o "lobisomem alfaiate". Diz-se que esse ser foi visto revirando lixeiras no entorno do prédio. Após sua fuga, fitas métricas ensanguentadas foram encontradas, alimentando as especulações.

Apesar das histórias assustadoras, muitos evitam falar sobre os fenômenos inexplicáveis, temendo má sorte. As lendas enriquecem o folclore local, tornando o Edifício Tijucas um ícone urbano de Curitiba.

