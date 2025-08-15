Prédio inacabado desde 1960 será demolido por ordem judicial em SP

O prédio conhecido como Caveirão, localizado no centro de São Paulo, começou a ser construído em 1960 e nunca foi concluído. Após um processo judicial, o proprietário foi condenado a demolir o imóvel. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a demolição ocorra manualmente por causa de imóveis históricos próximos, com um custo de R$ 6 milhões.



