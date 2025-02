Primeiro caso de febre amarela de 2025 é registrado em São Paulo

O primeiro caso de febre amarela de 2025 foi registrado em São Paulo. Um homem de 27 anos contraiu a doença depois de visitar a área rural de Socorro, na região de Campinas, onde já havia a notificação de um macaco infectado. A Secretaria de Saúde do Estado alerta para a vacinação, principalmente para aqueles que visitam áreas rurais. As doses da vacina já estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde do estado.