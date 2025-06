Principal suspeita é que empresário tenha sido colocado morto dentro de buraco

O corpo do empresário Adalberto Júnior foi encontrado em um buraco, em uma obra localizada entre o Autódromo de Interlagos e o estacionamento do kartódromo, em São Paulo. Ele havia sido visto pela última vez no local, ao participar de um evento de motos. Um vídeo mostra Adalberto usando um capacete com uma câmera acoplada, mas o equipamento não foi encontrado junto ao capacete, posteriormente recuperado. A polícia investiga como ele chegou até a obra e se a morte foi resultado de um acidente ou de um crime. Enquanto o carro do empresário passa por nova perícia, familiares e amigos serão ouvidos novamente para ajudar a esclarecer os fatos. A investigação segue com a análise de imagens de câmeras de segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!