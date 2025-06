Principal suspeito de matar rapaz durante baile funk é preso em São Paulo

João Vitor , de 27 anos, foi morto com nove tiros durante um baile funk na zona norte de São Paulo . Genildo Silva Fernandes, com passagens por roubo, é o principal suspeito e está preso. A polícia o identificou após uma testemunha gravar uma briga de trânsito momentos antes do crime. João Vitor tinha saído para entregar um boné vendido online e foi confundido com outra pessoa envolvida na disputa. A prisão de Genildo trouxe alívio para a família de João Vitor, que busca justiça para o jovem, descrito como de bom coração e alheio a confrontos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!