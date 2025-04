Procurador atira no rosto de morador em situação de rua em avenida movimentada em Cuiabá (MT)

Luiz Eduardo Figueiredo Rocha e Silva, um procurador concursado, atirou e matou um morador em situação de rua em uma avenida movimentada em Cuiabá (MT). Testemunhas no local relatam que Ney Muller Alves Pereira estava no meio da rua e parecia agitado. Luiz alega que Ney danificou seu veículo e que agiu em legítima defesa. A Assembleia Legislativa afirmou que tomará medidas disciplinares contra o procurador, que responderá por homicídio doloso. O advogado de Luiz nega a acusação de execução e descreve o evento como uma fatalidade.



