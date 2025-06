Produtor rural de 102 anos de idade renova carteira de habilitação em Camapuã (MS)

Ranulfo Custódio, aos 102 anos, renovou sua carteira de habilitação, destacando-se como um dos motoristas mais idosos do Brasil. Residente de Camapuã, no Mato Grosso do Sul, ele considera dirigir um símbolo de autonomia. Durante um passeio em um carro automático, mostrou rápido aprendizado e habilidade. O médico responsável pela avaliação de CNH expressou surpresa e satisfação com a saúde de Ranulfo. Após sua história ganhar visibilidade, outros idosos sentiram-se incentivados a revisar suas carteiras.



