Professor agride aluno de 14 anos em escola de Ponta Grossa (PR)

Um episódio violento ocorreu em uma escola de Ponta Grossa, Paraná, envolvendo um professor de 59 anos e um aluno de 14, após uma discussão que evoluiu para agressões físicas. Testemunhas relataram que o professor inicialmente empurrou o estudante, e os dois trocaram socos e chutes.

Durante o tumulto, uma professora tentou intervir, mas não conseguiu impedir a escalada da violência. Outro estudante caiu no chão e a confusão só foi contida após a intervenção de outros alunos.

O boletim de ocorrência registra que o professor teria agredido dois alunos e uma professora. Todos os envolvidos foram levados à delegacia para esclarecer os fatos, e o educador assinou um termo circunstanciado por lesão corporal.

A mãe do aluno afirmou que seu filho sofreu ferimentos visíveis. O professor, por sua vez, alegou ter agido em legítima defesa após ser atacado. A Secretaria de Educação de Ponta Grossa repudiou o episódio e solicitou ao Ministério Público uma investigação formal para possíveis medidas administrativas contra o professor envolvido.

