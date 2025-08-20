Professor é encontrado morto dentro do próprio carro na zona leste de SP

Vinícius, professor de educação física de 28 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro, estacionado em uma rua sem saída em Itaquera, na zona leste de São Paulo. A principal suspeita é de envenenamento. De acordo com a polícia, ele teria ido a um motel com Larissa, sua ex-namorada. Na saída, por volta das 5h da manhã, foi ela quem assumiu a direção do carro de Vinícius e o conduziu até a rua onde o corpo foi encontrado. 14 minutos depois, ela deixou o local sozinha. Larissa alegou que ele teria ingerido drogas e passado mal, por isso teria permanecido no veículo para descansar. A família da vítima afirmou que Vinícius já havia sido dopado por ela em outra ocasião.



