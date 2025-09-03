Professora presa por agredir criança em sala de aula vai responder por maus-tratos

A professora Leonice Batista, de 49 anos, presa por agredir uma criança em sala de aula, vai responder por maus-tratos. Depois do caso, que aconteceu no Rio Grande do Sul, outras três denúncias de maus-tratos em sala de aula com a mesma funcionária foram registradas. As agressões cometidas pela educadora que foi presa foram gravadas por câmeras do circuito interno da escola em Palmeira das Missões (RS).



