Professora presa por agredir criança em sala de aula vai responder por maus-tratos
A professora Leonice Batista, de 49 anos, presa por agredir uma criança em sala de aula, vai responder por maus-tratos. Depois do caso, que aconteceu no Rio Grande do Sul, outras três denúncias de maus-tratos em sala de aula com a mesma funcionária foram registradas. As agressões cometidas pela educadora que foi presa foram gravadas por câmeras do circuito interno da escola em Palmeira das Missões (RS).
Conforme mostram as imagens, a professora pega uma pilha de livros e desfere golpes na cabeça da criança de 4 anos. O aluno bateu contra a mesa e, em consequência do ato, teve lesões na boca e deformações nos dentes. A professora continua presa até que o Ministério Público julgue a denúncia de maus-tratos feita pela Polícia Civil.
