Promotor passa mais de duas horas sustentando tese de que Cupertino é culpado no caso Rafael Miguel

O promotor do Ministério Público que atua no julgamento de Paulo Cupertino passou mais de duas horas defendendo ao júri sua tese de que o réu é culpado no caso Rafael Miguel. Ele é acusado de ter matado o ator e os pais dele em 2019. Na época, Rafael namorava a filha de Cupertino. O crime aconteceu na frente da casa do réu. Isabela Tibcherani, a filha de Cupertino, prestou depoimento na quinta-feira (29), em que ela relembrou e descreveu o crime, que aconteceu na sua frente quando ela tinha 18 anos.



