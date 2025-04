Quadrilha faz motorista de aplicativo refém para usá-lo em assaltos a farmácias

Quatro homens solicitaram uma corrida por aplicativo e, durante o trajeto, anunciaram o sequestro do motorista. O grupo visava roubar uma farmácia em busca de medicamentos para emagrecer, que têm alto valor no mercado. Após uma denúncia, a polícia patrulhou a área e localizou o veículo dos criminosos. Mesmo com a ordem de parada, eles fugiram, resultando em uma perseguição que terminou dentro de um túnel. No carro, a polícia encontrou um revólver, uma pistola falsa e cinco munições. Um dos suspeitos já havia sido preso anteriormente pelo mesmo tipo de crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!