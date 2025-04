Quadrilha invade escola quatro vezes em menos de dois anos em Itapecerica da Serra (SP)

Uma escola de Itapecerica da Serra (SP) sofre com invasões de uma quadrilha de adolescentes: já foram quatro em menos de dois anos. A última vez não pôde ser registrada pelo circuito de segurança, pois os ladrões já haviam levado as câmeras na penúltima invasão. Eles também já levaram pertences dos professores e depredaram a estrutura. Os pais de alunos da instituição não aguentam mais essa situação e pedem que providências sejam tomadas.



