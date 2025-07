Quadrilha invade farmácia e é interceptada pela polícia após perseguição na capital paulista

Policiais militares interceptaram um casal que invadiu uma farmácia no bairro da Mooca, na capital paulista, para roubar medicamentos de alto custo. Eles anunciaram o assalto e recolheram os remédios antes de serem detidos. Três menores em um veículo roubado, que estavam do lado de fora, foram alvo de uma perseguição que resultou na colisão de quatro veículos estacionados. Dois menores foram apreendidos, enquanto o casal foi preso e outro jovem fugiu. Os produtos roubados serão devolvidos à farmácia.



