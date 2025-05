Quadrilha que roubava cabelos naturais é presa em São Paulo

Cinco integrantes de uma quadrilha foram presos após roubarem um salão de beleza no Jardim Paulista, em São Paulo . Os suspeitos, Wesley Mendonça, Fábio Gomes, Diogo Vitor, Lucas Souza e Wesley da Conceição, são acusados de furtar cabelos naturais e amarrar uma funcionária durante o assalto. Os policiais encontraram armas, veículos e uma placa utilizada nas ações criminosas. O prejuízo estimado é de R$ 5 milhões. A polícia busca receptadores, ressaltando o valor elevado dos cabelos no mercado clandestino.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!