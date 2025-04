Quadrilha rende caminhoneiro e rouba carga de bacalhau avaliada em quase R$ 2 milhões

Uma carga de 25 toneladas de bacalhau, avaliada em quase R$ 2 milhões, foi roubada por uma quadrilha em Guarujá (SP). Assim que foi colocada no caminhão, a carga foi desviada pelos criminosos. O motorista foi rendido ainda no terminal alfandegário da cidade e obrigado a dirigir até Santos (SP). Lá, ele foi forçado a abandonar o caminhão e entrar em outro veículo. Mais tarde, foi libertado em Itanhaém (SP) e, em seguida, procurou ajuda. A polícia encontrou o caminhão vazio, mas uma denúncia anônima levou os agentes até um galpão próximo ao Porto de Santos, onde a carga foi localizada. Quatro homens foram presos enquanto descarregavam o produto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!