Quadrilha simula audiência virtual por quatro horas e tira dinheiro de idosos

Valéria de Castro Xavier, 62 anos, e Pedro Sérgio Xavier, 74 anos, perderam R$ 20 mil após serem contatados por golpistas que se passaram por advogados. Os criminosos simularam uma audiência de quatro horas via vídeo, solicitando dados bancários e realizando um reconhecimento facial das vítimas. Conseguiram realizar transferências e contratar um empréstimo consignado no nome do casal. A fraude só foi descoberta quando foi solicitado um pagamento de quase R$ 4.000. A Polícia Civil investiga o caso para identificar os suspeitos.



