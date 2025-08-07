Logo R7.com
Balanço Geral

Quadrilha troca controles de portão em estacionamentos para invadir condomínios de luxo em SP

As investigações apontam que os manobristas dos estacionamentos trocam os controles reais por falsos

Balanço Geral|Do R7

A polícia descobriu uma quadrilha que troca controles de portões automáticos de dentro dos carros em estacionamentos pagos em São Paulo. Os criminosos entram nos carros de luxo nos estacionamentos, trocam o controle por um idêntico, descobrem o endereço da casa do proprietário e conseguem abrir o portão e entrar nas residências para furtar. As investigações apontam que manobristas dos estacionamentos trocam os controles reais por falsos.

  • Crimes
  • Polícia
  • Polícia Civil
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

