Quadrilha troca controles de portão em estacionamentos para invadir condomínios de luxo em SP

A polícia descobriu uma quadrilha que troca controles de portões automáticos de dentro dos carros em estacionamentos pagos em São Paulo. Os criminosos entram nos carros de luxo nos estacionamentos, trocam o controle por um idêntico, descobrem o endereço da casa do proprietário e conseguem abrir o portão e entrar nas residências para furtar. As investigações apontam que manobristas dos estacionamentos trocam os controles reais por falsos.



