Quadrilhas usam tecnologia para invadir condomínios em São Paulo

Em São Paulo, bandidos estão contando com a ajuda da tecnologia para invadir condomínios de luxo. Para enfrentar essa ameaça, moradores estão investindo em segurança avançada. Em Osasco (SP), por exemplo, um condomínio utiliza 170 câmeras com inteligência artificial e reconhecimento facial, integradas a serviços públicos, para melhorar a proteção contra roubos, destacando a necessidade de constante evolução tecnológica na segurança.



