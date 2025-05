Quadro encontrado em Jundiaí (SP) pode ser de Monet e valer até R$ 600 milhões

A polícia encontrou, em Jundiaí (SP), um quadro que pode ser de Claude Monet e valer até R$ 600 milhões. O mercado de tráfico de obras de arte tem ganhado espaço no submundo do crime no Brasil. A polícia ainda vai fazer perícias técnicas para comprovar a legitimidade do quadro. O roubo da obra foi registrado em 2021 e ocorreu em uma residência. Entre os bens apreendidos, além do quadro, estão joias semi-preciosas e relógios valiosos.



