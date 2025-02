Quatro cavalos vagam pelas ruas da zona norte de São Paulo após tempestade

A região do bairro Jardim Damasceno, na zona norte de São Paulo, sofreu muito com as fortes chuvas. Muitos moradores perderam pertences, o trânsito ficou interrompido e a prefeitura reforçou a limpeza durante a madrugada. Quatro cavalos estão soltos pelas ruas do bairro. Segundo moradores da região, já é comum os animais ficarem vagando pelas vias do Jardim Damasceno.



