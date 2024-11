‘Que seja feita justiça', desabafa mãe de advogada que caiu de prédio; namorado é suspeito do crime

A advogada Carolina da Cunha França Pereira Magalhães morreu ao cair do oitavo andar do apartamento onde morava, em Minas Gerais. Raul Rodrigues Costa Lages, namorado da vítima, afirmou que ela se jogou do prédio após uma discussão. No entanto, dois anos depois do ocorrido, a família encontrou um e-mail escrito por Carolina três meses antes de sua morte no qual ela relatava problemas no relacionamento. O caso foi reaberto e investigações apontaram que o homem a jogou pela janela. Ele teve a prisão decretada pelo Ministério Público. Em entrevista ao Balanço Geral, os pais e os filhos da vítima fizeram um desabafo emocionante. Acompanhe!