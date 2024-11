Queda de helicóptero de resgate deixa seis mortos em Minas Gerais

Um vídeo registrou os últimos momentos de vida dos seis homens que morreram na queda de um helicóptero de resgate em Minas Gerais. Os tripulantes haviam participado de uma operação para resgatar o corpo do piloto de monomotor que atuava no combate a incêndios florestais e caiu horas antes. Cerca de 84 militares, cães farejadores e helicópteros da Polícia Militar e da Força Aérea participaram da busca pelos destroços, que durou cerca de 12 horas. Em 18 anos, esse foi o primeiro acidente com morte envolvendo equipes do batalhão aéreo dos bombeiros. O Cenipa e a Polícia Civil vão investigar o motivo da queda.