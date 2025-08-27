Quedas de motos em cruzamento de Osasco (SP) preocupam moradores

Um cruzamento em Osasco registrou quatro quedas de motos em uma hora devido a óleo na pista. Segundo Maria das Graças, moradora da região há 30 anos, "é gente caindo o dia inteiro." A prefeitura enviou agentes para aplicar pó de serra e diminuir o risco. Os moradores pedem melhorias para aumentar a segurança viária.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!