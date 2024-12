Quem é o Culpado? Conheça D.B. Cooper, o homem que sequestrou um avião há 53 anos

O Balanço Geral abordou um dos casos de sequestro mais emblemáticos de todos os tempos, que nem o FBI conseguiu resolver. Um homem bem-vestido e de óculos escuros conseguiu sequestrar um avião em pleno voo sem usar uma arma. O homem pediu o reabastecimento do avião, R$ 6 milhões e quatro paraquedas. Ao pousar em terra firme, as exigências foram cumpridas, os passageiros desembarcaram, e o avião decolou novamente com a tripulação refém, o dinheiro e os paraquedas. No meio do voo, o homem misterioso saltou da aeronave e nunca foi encontrado.