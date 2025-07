Quem é o Culpado? Entenda o caso da menina de 7 anos que foi assassinada com 42 facadas em escola

Beatriz Angélica Mota Ferreira da Silva, de 7 anos, foi morta com 42 golpes de faca dentro de um colégio particular em Petrolina, Pernambuco, no dia 10 de dezembro de 2015. Na ocasião, durante uma festa de formatura no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, onde ela estudava e o pai dela dava aula, a menina foi encontrada morta depois de ter ido beber água. O caso foi marcado por uma sucessão de erros e equívocos que dificultavam cada vez mais a sua resolução. Marcelo da Silva, que já tinha ficado preso por ter abusado de uma criança de 9 anos, foi detido e acusado pelo MP após o seu DNA ter sido encontrado na faca do crime. A defesa dele nega a autoria de Marcelo no crime. A família acredita que ele não agiu sozinho.



