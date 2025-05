Quem é o Culpado? Funcionária é achada morta dentro de forno industrial de mercado

Uma jovem indiana de 19 anos foi encontrada morta dentro de um forno industrial no supermercado onde trabalhava, em Toronto, no Canadá. O corpo foi descoberto pela própria mãe, que também trabalhava no local e notou a ausência da filha. A polícia canadense não encontrou evidências de crime, suicídio ou acidente, e funcionários chegaram a gravar vídeos destacando as rigorosas medidas de segurança do equipamento. Após quatro meses de investigação, o supermercado reabriu, mas as causas da morte permanecem um mistério.



