Quem era Davi, músico e corretor de imóveis que morreu por conta de uma dívida em SC

Davi era um músico e corretor de imóveis que morreu por conta de uma dívida em Balneário Piçarras (SC). O suspeito de cometer o crime é o dono de uma imobiliária que ele havia comprado por R$ 25 mil. Davi fazia dupla sertaneja com Daniel. Os dois se conheceram em 2018 e colecionaram memórias. No auge, chegaram a alcançar mais de 14 mil pessoas e gravaram uma música com a famosa dupla João Neto e Frederico, em Goiânia. A música sempre esteve presente na vida de Davi, desde antes de adotar esse nome artístico, quando ainda era o Deyvid, de uma família humilde e natural de Garuva, no norte de Santa Catarina. Davi deixa a esposa e dois filhos, de nove e 23 anos.



