Quem era Vitória, jovem encontrada morta com cabelo raspado e sem roupas

A adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, foi encontrada morta com sinais de violência em uma área de mata na Grande São Paulo . A polícia científica inspecionou um carro branco, pertencente a um ex-ficante da jovem, coletando fios de cabelo para análise de DNA. O ex-namorado apresentou contradições em seu depoimento, mas não foi preso por falta de provas. Investigações incluem a escuta de 19 pessoas, além de suspeitos que estavam no mesmo ônibus que Vitória.



