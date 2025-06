Rapaz internado após surto recebe alta sem que a família seja informada, em Diadema (SP)

Leandro Anselmo, que foi internado no Hospital Municipal de Diadema, em São Paulo, após um surto, recebeu alta sem que a família fosse informada. Desde então, Leandro está desaparecido. Os familiares solicitaram ao hospital as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar com que roupa ele saiu, mas ainda não obtiveram resposta. Ele não levou roupas de frio, não possui celular e tem um longo histórico de doenças cardíacas.



