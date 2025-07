Rapper Oruam é denunciado por tentativa de homicídio qualificado no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro denunciou o rapper Oruam e William Matheus Viana Rodrigues Vieira ao Ministério Público por tentativa de homicídio qualificado. Segundo as investigações, durante o cumprimento de um mandado na residência de Oruam, pedras de até 4,5 quilos foram arremessadas de uma altura de aproximadamente 4,5 metros contra policiais, com potencial letal. Oruam agora responde a oito acusações, incluindo tráfico de drogas, resistência qualificada e desacato à autoridade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!