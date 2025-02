Recruta da polícia morre após treinamento intenso no Texas, nos Estados Unidos

O recruta da polícia Marquis Kennedy, de 40 anos, morreu após um treinamento exaustivo na Academia de Polícia de Arlington, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Cerca de 15 minutos após um dos treinos, Marquis desmaiou, teve uma parada cardíaca e foi levado ao hospital, onde foi declarado morto. Outros 29 recrutas morreram em decorrência desses treinamentos na última década no país. Após essas tragédias, alguns estados aprovaram leis para que os instrutores sejam educados sobre exaustão pelo calor, desidratação, sintomas de parada cardíaca súbita.



