Rede elétrica de creche explode na zona norte de São Paulo

Na região do Carandiru, zona norte de São Paulo, uma creche municipal foi afetada por explosões na rede elétrica. As explosões, que já ocorreram na última quarta (19) e se repetiram nesta sexta (21), resultaram na suspensão das aulas e evacuação das crianças, que têm entre 0 e 3 anos e 11 meses. A diretora destacou a dificuldade de manter os alimentos da creche devido à falta de energia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!