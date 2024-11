Reeleito prefeito de SP, Ricardo Nunes comenta vitória durante entrevista ao Balanço Geral

Em entrevista ao Balanço Geral, nesta segunda-feira (28), o prefeito reeleito Ricardo Nunes, do MDB, se emocionou ao falar sobre o apoio que recebeu dos paulistanos. Ele venceu o segundo turno das eleições municipais, realizado no último domingo (27), com 59,35% dos votos. Durante a conversa com o apresentador Reinaldo Gottino, Nunes destacou sua proposta de aumentar a oferta de ensino em tempo integral na rede municipal de ensino. Questionado sobre a tarifa dos ônibus municipais, congelada em R$ 4,40 há quatro anos, o prefeito manifestou o interesse em manter, mas ponderou que é necessário analisar os custos.