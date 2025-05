'Rei das Criptos' tortura investidor italiano por 17 dias em Nova York

O investidor italiano de criptomoedas, Michael Carturan, de 28 anos, viajou a Nova York para se encontrar com John Woeltz, conhecido como o "Rei das Criptos". Ao chegar, Michael foi sequestrado e mantido em cativeiro por 17 dias em um imóvel de luxo. Durante esse período, sofreu choques elétricos, espancamentos e foi ameaçado com uma motosserra. Os sequestradores exigiam a senha de suas criptomoedas, avaliadas em R$ 180 milhões. Michael conseguiu escapar enquanto os criminosos tentavam acessar seu computador, correndo descalço e ferido até encontrar ajuda. A polícia prendeu John Woeltz e William Duplessie, um empresário suíço. As investigações continuam em busca de outros envolvidos.



