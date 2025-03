Reparo para vazamento de tubulação provoca acidente grave de moto em Mogi das Cruzes (SP)

Um reparo para um vazamento em uma tubulação acabou provocando um grave acidente em Mogi das Cruzes (SP). Para arrumar o vazamento de esgoto na casa de uma moradora, a empresa responsável pelo saneamento básico da cidade deixou um buraco enorme no meio da rua, sem qualquer tipo de sinalização. Um motociclista não viu o buraco escondido no asfalto, perdeu o controle e foi lançado para frente. O dentista Gustavo Pedracone, de 30 anos, ficou com ferimentos pelo corpo todo após rolar por cerca de 40 metros na pista. Além disso, a moto que ele pilotava ficou destruída. Enquanto isso, Fátima Maria Lopes, dona da casa que vinha sofrendo com o vazamento, não teve o problema solucionado.



