Reportagem do Dia: Amiga revela que estudante de medicina morto em SP foi encurralado por policial

Uma jovem que acompanhava estudante de medicina Marco Aurélio, de 22 anos, contou que ele foi encurralado pelo policial que o matou em hotel da zona sul de São Paulo. Os agentes envolvidos na ocorrência disseram que o rapaz bateu em uma viatura e tentou pegar a arma deles. O pai do estudante, que também é médico, revelou as últimas palavras ditas pelo filho antes de ele entrar na sala de cirurgia: “Pai, me ajuda”. A Secretaria de Segurança Pública confirmou que os agentes tinham câmeras corporais e as imagens serão anexadas no inquérito. Além disso, os policiais tinham armas de choque para usar durante abordagens.