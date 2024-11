Reportagem do Dia: Homem se incomoda com bagunça e atira em alunos que saiam da aula na Grande SP

Um morador se incomodou com o barulho feito por um grupo de estudantes que caminhava pela rua e atirou contra eles em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Os jovens são alunos do período noturno de uma escola pública e estavam saindo da aula. Incomodado com a bagunça, um homem perseguiu o grupo, de 15 adolescentes, e disparou. Eles conseguiram se refugiar em um bar. A suspeita é de que o atirador seja um policial militar. Os moradores da região, pais e alunos estão apavorados.